Пенсионный фонд рассказал о средней зарплате украинцев в июне

Размер средней зарплаты учитывается для исчисления пенсии

Размер средней зарплаты учитывается для исчисления пенсии

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Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, показатель средней заработной платы в июне составил более 11 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию ПФУ.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о повышении минимальной заработной платы для украинцев. Повышение пройдет в несколько этапов и с 1 июля 2021 года "минималка" повысится до 6500 гривен.