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11 серпня 2020, 18:30 4

В Україні стрімко просів прибуток держбанків: у НБУ назвали причину

11 серпня 2020, 18:30 4
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Одна з причин - падіння попиту на кредити держбанків
Одна з причин - падіння попиту на кредити держбанків
Фото з відкритих джерел
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Прибуток державних банків склав 16,2 млрд грн у першому півріччі поточного року.

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Міністерство фінансів.

Так, повідомляється, що за звітний період прибуток держбанків скоротився на 17% або на 3,4 млрд грн, у порівнянні з січнем-червнем 2019 року.

В НБУ наголошують, що скорочення прибутку пов'язане зі зростанням витрат на формування резервів банків.

З початку року кредитний портфель держбанків скоротився на 0,7% або на 1,5 млрд грн.

Міністерство наголошує на падінні попиту на кредити держбанків – на 5,7% або на 13,1 млрд грн – у другому кварталі 2020 року.

Водночас спостерігається зростання обсягу клієнтських коштів на обслуговування в банківському держсекторі – на 10% або на 58,6 млрд грн.

Зокрема, обсяг коштів юридичних осіб зріс на 6% або на 15,5 млрд грн, фізичних – на 12% або на 41,1 млрд грн.

Нагадаємо, у Нацбанку звільнили ще одного заступника голови.

НБУ банки кредит Мінфин Нацбанк
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