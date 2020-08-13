У Мінфіні пояснили, якому бізнесу не підходить кредитна програма "5-7-9%"

Програма стартувала пів року тому

Програма стартувала пів року тому

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Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, якому бізнесу і чому не підходить програма "Доступні кредити 5-7-9%", яка стартувала пів року тому за ініціативою президента.

Про це він пояснив у ефірі "Сніданок з 1+1", передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами Марченка, ця програма не дуже підходить для нових бізнесів та стартапів.

"Напевно, йдеться про стартапи. Дійсно для нових бізнесів, нових кредитів ця програма не дуже підходить. Бо умови по рефінансах не застосовуються. Там є інші цілі, інвестиційні. Але тут діють правила, як і у будь-якому банку. Треба довести, що ти спроможний повернути кредит, що в тебе є кредитна історія, є застава. Дійсно, може для нього не підходить ця програма", - пояснив міністр фінансів.

Він додав, що наразі Мінфін для таких підприємців розробив програму гарантій, де держава гарантуватиме повернення 80% кредиту, а лише 20% - це буде ризик для самого банку. Однак програма потребує ще схвалення Верховною Радою.

"Ми розробили програму портфельних гарантій, які дозволятимуть такого роду кредитам пакувати у портфелі і держава гарантуватиме такі кредити. Держава гарантуватиме повністю пул: 80% дає гарантію, 20% ризиків банк бере на себе. Це ініціатива нова. Ми зараз хочемо, щоб парламент нас підтримав і цього року запустили цю історію", - заявив Марченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мінфіні хочуть відмовитися від кредитів МВФ до 2023 року.