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12 серпня 2020, 11:41 8

НАБУ і САП підозрюють п'ять осіб у розкраданні газу в "Нафтогазі"

12 серпня 2020, 11:41 8
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Загальна сума розкрадань становить понад 2,1 млрд гривень
Загальна сума розкрадань становить понад 2,1 млрд гривень
Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у пресслужбі НАБУ.

Зазначається, що це другий епізод скоєння зазначеними особами аналогічного злочину в попередній період: справу про розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухають у суді з грудня 2019 року, отже, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Повідомляється, що серед підозрюваних:

- двоє колишніх директорів - ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

- колишній технічний директор ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

- колишній фінансовий директор двох підприємств - ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ "Енергія - Новояворівськ" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

- фізична особа-організатор схеми, радник директора ТОВ "Енергія" (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) у 2016-2017 рр. уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

"Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами. Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%... Таким чином, на переконання детективів НАБУ, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації корупційної схеми", - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м природного газу, внаслідок НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Нагадаємо, дещо раніше у "Нафтогазі" повідомили, що опалювальний сезон в Україні може не початися через борги виробників тепла.

газ Нафтогаз НАБУ САП крадіжка
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