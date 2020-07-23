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23 липня 2020, 14:49 4

"Спокійно і напружено": Шмигаль розповів про реакцію європейських партнерів на зміну голови НБУ

23 липня 2020, 14:49 4
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У Європі переживали, чи збереже Нацбанк свою незалежність
У Європі переживали, чи збереже Нацбанк свою незалежність
Фото: з відкритих джерел
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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, європейські партнери "спокійно і напружено" відреагували на зміну голови Національного банку.

Як передає RegioNews, про це прем'єр повідомив під час поїздки до Брюсселя.

Спокійно і напружено. Тому що вони переживали за збереження незалежності, стабільності Національного банку", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про реакцію європейських партнерів на зміну голови НБУ.

За словами прем'єра, західні партнери переживали, "не викинули вони свої гроші на вітер, і будуть збережені інвестиції в Україну, у фінансовий сектор".

Наголошується, що затвердження конституційною більшістю у 332 голоси кандидатури нового голови Нацбанку Шевченка стало показником.

Те, що кандидатура Шевченка була підтримана монолітно, заспокоїло міжнародних партнерів, не лише європейських. І для них залишається викликом те, чи буде збережена незалежність НБУ. Пан Шевченко це однозначно розуміє, поважає і гарантує. І я впевнений, що зараз напруга спала" , - зазначив прем'єр.

Він розповів, що до призначення Шевченка "партнери цікавилися" і майже кожен день з ними відбувалося спілкування.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

16 липня в Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет. У той же день Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

прем'єр Деніс Шмигаль НБУ банки бюджет реформа
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