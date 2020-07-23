"Спокійно і напружено": Шмигаль розповів про реакцію європейських партнерів на зміну голови НБУ
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, європейські партнери "спокійно і напружено" відреагували на зміну голови Національного банку.
Як передає RegioNews, про це прем'єр повідомив під час поїздки до Брюсселя.
Спокійно і напружено. Тому що вони переживали за збереження незалежності, стабільності Національного банку", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про реакцію європейських партнерів на зміну голови НБУ.
За словами прем'єра, західні партнери переживали, "не викинули вони свої гроші на вітер, і будуть збережені інвестиції в Україну, у фінансовий сектор".
Наголошується, що затвердження конституційною більшістю у 332 голоси кандидатури нового голови Нацбанку Шевченка стало показником.
Те, що кандидатура Шевченка була підтримана монолітно, заспокоїло міжнародних партнерів, не лише європейських. І для них залишається викликом те, чи буде збережена незалежність НБУ. Пан Шевченко це однозначно розуміє, поважає і гарантує. І я впевнений, що зараз напруга спала" , - зазначив прем'єр.
Він розповів, що до призначення Шевченка "партнери цікавилися" і майже кожен день з ними відбувалося спілкування.
Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.
16 липня в Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет. У той же день Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.