"Спокойно и напряженно": Шмыгаль рассказал о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ

В Европе переживали, сохранит ли Нацбанк свою независимость

В Европе переживали, сохранит ли Нацбанк свою независимость

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Как передает RegioNews, об этом премьер сообщил во время поездки в Брюссель.

Спокойно и напряженно. Потому что они переживали за сохранение независимости, стабильности Национального банка", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ.

По словам премьера, западные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, и будут ли сохранены инвестиции в Украину, в финансовый сектор".

Отмечается, что утверждение конституционным большинством в 332 голоса кандидатуры нового главы Нацбанка Шевченко стало показателем.

То, что кандидатура Шевченко была поддержана монолитно, успокоило международных партнеров, не только европейских. И для них остается вызовом то, будет ли сохранена независимость НБУ. Господин Шевченко это однозначно понимает, уважает и гарантирует. И я уверен, что сейчас напряжение спало" , - отметил премьер.

Он рассказал, что до назначения Шевченко "партнеры интересовались" и почти каждый день с ними происходило общение.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.