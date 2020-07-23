"Спокойно и напряженно": Шмыгаль рассказал о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, европейские партнеры "спокойно и напряженно" отреагировали на смену главы Национального банка.
Как передает RegioNews, об этом премьер сообщил во время поездки в Брюссель.
Спокойно и напряженно. Потому что они переживали за сохранение независимости, стабильности Национального банка", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о реакции европейских партнеров на смену главы НБУ.
По словам премьера, западные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, и будут ли сохранены инвестиции в Украину, в финансовый сектор".
Отмечается, что утверждение конституционным большинством в 332 голоса кандидатуры нового главы Нацбанка Шевченко стало показателем.
То, что кандидатура Шевченко была поддержана монолитно, успокоило международных партнеров, не только европейских. И для них остается вызовом то, будет ли сохранена независимость НБУ. Господин Шевченко это однозначно понимает, уважает и гарантирует. И я уверен, что сейчас напряжение спало" , - отметил премьер.
Он рассказал, что до назначения Шевченко "партнеры интересовались" и почти каждый день с ними происходило общение.
Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.
16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.