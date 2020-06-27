Світовий банк виділив Україні 350 млн доларів на відновлення економіки

Гроші також підуть на реформи і пенсії

Гроші також підуть на реформи і пенсії

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Світовий банк прийняв рішення про виділення Україні кредита вартістю в 350 млн доларів. Перший транш цього кредиту буде направлений на економічне відновлення, підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті банку.

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Бенерджи, 350 млн доларів виділяється на підтримку державного бюджету.

Світовий банк вітає зобов'язання уряду щодо реформ, спрямованих для підготовки економіки до відновлення, зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - додав він.

Крім того, у банку відзначають реформу газового сектору України шляхом створення незалежного оператора ГТС, а також прийняття закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Також повідомляється, що всього в рамках цієї програми буде два транші. Другий буде спрямований на підтримку подальшої земельної реформи та збільшенням пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на модернізацію сектору охорони здоров'я.