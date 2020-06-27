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Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов на восстановление экономики
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27 июня 2020, 13:28 3

Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов на восстановление экономики

27 июня 2020, 13:28 3
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Деньги также пойдут на реформы и пенсии
Деньги также пойдут на реформы и пенсии
Фото: из открытых источников
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Всемирный банк принял решение о выделении Украине кредита стоимостью в 350 млн долларов. Первый транш данного кредита будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте банка.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.

Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - добавил он.

Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на модернизацию сектора здравоохранения.

Всемирный банк кредит Украина Транш деньги
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