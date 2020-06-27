Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов на восстановление экономики

Деньги также пойдут на реформы и пенсии

Деньги также пойдут на реформы и пенсии

Фото: из открытых источников

Всемирный банк принял решение о выделении Украине кредита стоимостью в 350 млн долларов. Первый транш данного кредита будет направлен на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте банка.

По словам директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Бенерджи, 350 млн долларов выделяется на поддержку государственного бюджета.

Всемирный банк приветствует обязательства правительства по реформам, направленных для подготовки экономики к восстановлению, в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - добавил он.

Кроме того, в банке отмечают реформу газового сектора Украины путем создания независимого оператора ГТС, а также принятие закона об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Также сообщается, что всего в рамках этой программы будет два транша. Второй будет направлен на поддержку дальнейшей земельной реформы и увеличением пенсионных выплат.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине 135 миллионов долларов на модернизацию сектора здравоохранения.