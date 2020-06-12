09:44  12 июня
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
15:41  12 июня
Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий
12:46  12 июня
Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения
UA | RU
UA | RU
12 июня 2020, 13:22 12

Кабмин разрешил открыть пункты пропуска в аэропортах и въезд иностранцам

12 июня 2020, 13:22 12
Читайте також українською мовою
Правительство разрешает въезд в Украину иностранцам из стран, где нет значительного распространения COVID-19
Правительство разрешает въезд в Украину иностранцам из стран, где нет значительного распространения COVID-19
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня возобновить деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Сегодня правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней", - заявил Криклий.

Отмечается, что это позволит наладить международное воздушное сообщение и возобновить работу предприятий авиационного транспорта.

Так, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые ранее были запрещены:

  • Ужгород,
  • Ивано-Франковск,
  • Тернополь,
  • Хмельницкий,
  • Измаил,
  • Мариуполь,
  • Кривой Рог,
  • Сумы,
  • Ровно,
  • Озерное,
  • Черкассы,
  • Полтава,
  • Сокольники.

Решение вступит в силу после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что поезд Kyiv Boryspil Express, который осуществляет движение от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", возобновит работу 15 июня.

Кабмин Владислав Криклий самолет Мининфраструктуры правительство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »