Кабмин разрешил открыть пункты пропуска в аэропортах и въезд иностранцам

Правительство разрешает въезд в Украину иностранцам из стран, где нет значительного распространения COVID-19

Правительство разрешает въезд в Украину иностранцам из стран, где нет значительного распространения COVID-19

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Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня возобновить деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

Сегодня правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней", - заявил Криклий.

Отмечается, что это позволит наладить международное воздушное сообщение и возобновить работу предприятий авиационного транспорта.

Так, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые ранее были запрещены:

Ужгород,

Ивано-Франковск,

Тернополь,

Хмельницкий,

Измаил,

Мариуполь,

Кривой Рог,

Сумы,

Ровно,

Озерное,

Черкассы,

Полтава,

Сокольники.

Решение вступит в силу после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что поезд Kyiv Boryspil Express, который осуществляет движение от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", возобновит работу 15 июня.