Кабмин разрешил открыть пункты пропуска в аэропортах и въезд иностранцам
Кабинет министров Украины разрешил с 15 июня возобновить деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения границы иностранными гражданами.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.
Сегодня правительство своим решением открыл пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней", - заявил Криклий.
Отмечается, что это позволит наладить международное воздушное сообщение и возобновить работу предприятий авиационного транспорта.
Так, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые ранее были запрещены:
- Ужгород,
- Ивано-Франковск,
- Тернополь,
- Хмельницкий,
- Измаил,
- Мариуполь,
- Кривой Рог,
- Сумы,
- Ровно,
- Озерное,
- Черкассы,
- Полтава,
- Сокольники.
Решение вступит в силу после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что поезд Kyiv Boryspil Express, который осуществляет движение от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", возобновит работу 15 июня.