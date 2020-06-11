Шмигаль: Україна отримає понад 4 мільярди доларів допомоги

Після підписання меморандуму з МВФ всі міжнародні партнери України підтвердили наміри надати допомогу

Після підписання меморандуму з МВФ всі міжнародні партнери України підтвердили наміри надати допомогу

Фото: Кабмін

У червні Україна отримає від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу понад 3,2 мільярдів доларів, а також 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час звіту щодо 100 днів уряду, передає RegioNews.

За його словами, нещодавній меморандум із МВФ передбачає отримання Україною першого траншу в 2,1 мільярда доларів найближчим часом.

Стосовно співпраці з ЄС - це 1,7 мільярда євро макрофінансової допомоги з двох частин: остання частина четвертої програми макрофіну - 500 мільйонів євро, і 1,2 мільярда євро - 5 пакет допомоги ЄС, частину з якого ми також маємо отримати у цьому році", - сказав Шмигаль.

Він додав, що кошти від Світового банку можуть надійти упродовж місяця.

Основним індикатором для СБ було підписання меморандуму з МВФ. Протягом найближчого місяця ми очікуємо отримання всіх траншів від всіх наших фінансових партнерів" - говорить прем'єр-міністр.

Він зазначив, що умови домовленостей із Світовим банком опублікують пізніше, і вони схожі на умови із МВФ.

Нагадаємо, 10 червня у Міжнародному валютному фонді схвалили програму допомоги Stand-By - вона розрахована на 18 місяців і передбачає виділення 5 млрд доларів Україні.