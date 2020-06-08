Степанов відзвітував про виплати надбавок медикам за квітень

Всі надбавки медикам за боротьбу з коронавірусом вже виплачені

Всі надбавки медикам за боротьбу з коронавірусом вже виплачені

Фото: pixabay.com

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також під час наради у президента обговорили питання запуску міжнародного сполучення.

У свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не нехтували заходами безпеки після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня і, незважаючи на літній сезон, перші рейси в Одесу не були переповнені.

Нагадаємо, Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19.