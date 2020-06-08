Степанов відзвітував про виплати надбавок медикам за квітень
Всі надбавки медикам за боротьбу з коронавірусом вже виплачені
Всі надбавки медикам за боротьбу з коронавірусом вже виплачені
Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.
Степанов доповів, що були виплачені всі надбавки за квітень лікарям, які безпосередньо борються з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Також під час наради у президента обговорили питання запуску міжнародного сполучення.
У свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що українці не нехтували заходами безпеки після запуску внутрішнього авіасполучення 5 червня і, незважаючи на літній сезон, перші рейси в Одесу не були переповнені.
Нагадаємо, Полтавщина однією з перших почала виплачувати 300% надбавки медикам, які борються з COVID-19.
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