Степанов отчитался о выплатах надбавок медикам за апрель
Все надбавки медикам за борьбу с коронавирусом уже выплачены
Все надбавки медикам за борьбу с коронавирусом уже выплачены
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в сообщении.
Также во время совещания у президента обсудили вопрос запуска международного сообщения.
В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не пренебрегали мерами безопасности после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.
Напомним, Полтавщина одной из первых начала выплачивать 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.
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