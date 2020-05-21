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21 травня 2020, 12:51 11

У Мінінфраструктури розповіли, коли буде відновлено залізничні перевезення

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21 травня 2020, 12:51 11
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Залізничні перевезення в дальньому сполученні поновлюються з 1 червня
Фото: з відкритих джерел
Залізничні перевезення в дальньому сполученні поновлюються з 1 червня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в рамках ослаблення карантинних обмежень з 1 червня будуть відновлені залізничні перевезення, в тому числі, передбачений запуск перших залізничних перевезень дальнього сполучення.

Про це інформує Урядовий портал, передає RegioNews.

Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - зазначив Криклій.

Він додав, що на вокзалах станції "Київ-Пасажирський" вже посилені заходи безпеки, а також встановлена нова система відеоспостереження - 22 камери з функцією розпізнавання обличчя, а з Вокзальної площі демонтовані Мафи.

Нагадаємо, уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


транспорт міністр Мінінфраструктури Міністерство
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