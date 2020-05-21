У Мінінфраструктури розповіли, коли буде відновлено залізничні перевезення
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в рамках ослаблення карантинних обмежень з 1 червня будуть відновлені залізничні перевезення, в тому числі, передбачений запуск перших залізничних перевезень дальнього сполучення.
Про це інформує Урядовий портал, передає RegioNews.
Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - зазначив Криклій.
Він додав, що на вокзалах станції "Київ-Пасажирський" вже посилені заходи безпеки, а також встановлена нова система відеоспостереження - 22 камери з функцією розпізнавання обличчя, а з Вокзальної площі демонтовані Мафи.
Нагадаємо, уряд дозволить роботу громадського транспорту з 22 травня, а роботу дитсадків і метрополітену з 25 травня.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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