В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновлятся железнодорожные перевозки
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в рамках ослабления карантинных ограничений с 1 июня будут возобновлены железнодорожные перевозки, в том числе, предусмотрен запуск первых железнодорожных перевозок дальнего следования.
Об этои информирует Урядовий портал, передает RegioNews.
Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.
Он добавил, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" уже усилены меры безопасности, а также установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица, а с Вокзальной площади демонтированы МАФы.
Напомним, правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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