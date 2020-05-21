В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновлятся железнодорожные перевозки

Железнодорожные перевозки в дальнем сообщении возобновляются с 1 июня

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Железнодорожные перевозки в дальнем сообщении возобновляются с 1 июня

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в рамках ослабления карантинных ограничений с 1 июня будут возобновлены железнодорожные перевозки, в том числе, предусмотрен запуск первых железнодорожных перевозок дальнего следования.

Об этои информирует Урядовий портал, передает RegioNews.

Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

Он добавил, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" уже усилены меры безопасности, а также установлена новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица, а с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

Напомним, правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.