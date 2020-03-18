За день долар злетів на 53 копійки

На середу, 18 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,0566 грн

Фото: 7dniv.info

На середу, 18 березня, Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 53 копійки - до 27,0566 грн

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані НБУ.

Як зазначається, офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 29,7271 грн проти 29,5249 грн напередодні.

Зазначимо, 17 березня Нацбанк продавав долар за 26,52 грн.

Нагадаємо, 17 березня в результаті дефіциту готівкової валюти, викликаної панічними настроями через епідемію коронавируса, гривня різко знецінилася - в деяких банках курс долара на покупку становив 28 грн, на продаж - 29,5 грн.

При цьому НБУ найближчим часом не планує вводити ніяких валютних обмежень.

Раніше Нацбанк повідомив про нестачу готівкових доларів і євро в банках.