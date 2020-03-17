Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, передает RegioNews.
"Для нас приоритет - обеспечить комфортный ход карантина для Украинской и гарантировать продовольственную безопасность", - написал Тарас Высоцкий.
Сегодня Верховная Рада приняла "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документом возложена обязанность на кабинет министров Украины обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.
Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів...Опубліковано Taras Vysotskyi / Тарас Висоцький Вівторок, 17 березня 2020 р.
Продукты для мониторинга:
• Мука пшеничная высшего сорта
• Хлеб
• Макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта)
• Крупа гречневая
• Рис
• Говядина I категории
• Свинина
• Сало
• Птица
• Колбаса вареная I сорта
• Молоко жирностью 2,5 процента
• Сметана жирностью 20 процентов
• Сыр мягкий
• Масло
• Яйца куриные
• Сахар-песок
• Масло подсолнечное
• Картофель
• Соль
Напомним, Верховный Совет принял закон, которым регламентирует порядок противодействия коронавирусу.
Украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом будут доплачивать по две зарплаты.
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