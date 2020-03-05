МОЗ закликають зберегти фінансування і практику для лікарів-науковців

У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика можуть ліквідувати 25 унікальних кафедр та скоротити співробітників через зміну системи фінансування професійного розвитку лікарів

Фото із пресконференції

У Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика можуть ліквідувати 25 унікальних кафедр та скоротити співробітників через зміну системи фінансування професійного розвитку лікарів

Як інформує кореспондент RegioNews із пресконференції в УНІАН, про це заявив перший проректор Національної медичної академії, член-кореспондент НАМН України Юрій Вдовиченко, який опікується питанням безперервної освіти українських лікарів.

"Національна медична академія післядипломної освіти з 1 квітня цього року позбавляється фінансування – більш як 45 млн грн. Ці кошти резервуються зовсім на іншу програму, яку ми реалізувати не можемо. Це призводить до одночасного скорочення до 40% співробітників нашої академії", – сказав він.

Вдовиченко також зазначив, що швидко впровадити нову систему фінансування неможливо, бо не відпрацьовані відповідні механізми. Тому, через скорочення обсягів фінансування в академії можуть ліквідувати близько 25 унікальних кафедр, які є єдиними в Україні.

За його словами, навчальний заклад звертався до МОЗ з приводу цієї ситуації, але фінансування не повернули.

"Тому ми звертаємось до нового міністра охорони здоров’я – професора Іллі Ємця і сподіваємось, що він нас почує. Тому що проблеми закладів післядипломної освіти є, і вони ставлять під загрозу систему безперервного професійного розвитку лікарів", – повідомив перший проректор академії.



