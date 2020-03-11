Гривня просела еще на 40 копеек
В среду, 11 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 39 копеек - до 25,3135 грн за доллар
В среду, 11 марта, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни на 39 копеек - до 25,3135 грн за доллар
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт банка.
Отметим, днем ранее доллар стоил 24,9215 грн.
В свою очередь, курс гривни к евро установлен на уровне 28,7916 грн против 28,2336 грн накануне.
Напомним, 9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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