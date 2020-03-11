В Естонії оголосили про початок економічної кризи
Як передає RegioNews, посилаючись на місцеву національну телерадіомовну компанію ERR, про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме.
За його словами, тепер питання полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні.
"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити ", - сказав Хельме.
Також він зазначив, що такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у Європи ніколи не було.
"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні , через два місяці", - сказав міністр.
При цьому він додав, що західні країни в даний час виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.
Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.
10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.
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