В Естонії оголосили про початок економічної кризи

В Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення

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В Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення

Як передає RegioNews, посилаючись на місцеву національну телерадіомовну компанію ERR, про це заявив міністр фінансів країни Мартін Хельме.

За його словами, тепер питання полягає в тому, як звести до мінімуму наслідки кризи в країні.

"Цифри показують, що такого різкого падіння не було з 2008 року. І це буде мати наслідки в реальному житті. Баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення. Підприємства, які фінансують себе випуском облігацій, більше не зможуть це робити ", - сказав Хельме.

Також він зазначив, що такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у Європи ніколи не було.

"Ми бачимо, що все сталося протягом двох місяців, в європейському контексті - двох тижнів. Перший висновок - такої поганої "видимості", як зараз в економіці, у нас ніколи не було. Ми не маємо можливості прогнозувати, що буде через два тижні , через два місяці", - сказав міністр.

При цьому він додав, що західні країни в даний час виявилися в значно складнішій ситуації, ніж під час кризи 2008 року.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.