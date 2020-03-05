Коронавірус в світі: МВФ виділив постраждалим країнам 50 млрд євро
Як повідомляє RegioNews, посилаючись на BBC, кошти розподілять між бідними країнами і країнами зі слабкими системами охорони здоров'я, які постраждали від спалаху коронавірусу COVID-19.
Також у Фонді заявили, що поширення коронавірусу країнами світу анулювало очікування більш значного економічного зростання в 2020 році, а також призведе до сильного уповільнення глобального приросту виробництва в 2020 році.
Як зазначається, приріст виробництва буде найповільніший після фінансової кризи 2008 року.
Нагадаємо, станом на 4 березня кількість жертв коронавірусу у всьому світі сягнула 3198 осіб, 2871 з них - на території материкового Китаю. При цьому загальна кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисячі.
3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
ВООЗ прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом.
- 16:36 05 березня Порушення на два мільярди і 149 кримінальних проваджень: результати господарювання мерії Києва
- 16:23 05 березня Посольство США привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду
- 16:20 05 березня У Харківській області агітатори Світличної привернули увагу поліції
- 16:19 05 березня У Мелітополі підозрюваний зник з будівлі суду
- 16:07 05 березня Заступника голови держагенства водних ресурсів судитимуть за махінації з Бучацьким водосховищем
- 15:59 05 березня В Донецькій області сержант ЗСУ отримав 9 років за вбивство співслужбовця
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука