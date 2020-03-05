Коронавірус в світі: МВФ виділив постраждалим країнам 50 млрд євро

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 мільярдів євро для допомоги постраждалим від спалаху китайського коронавірусу країнам

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Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 мільярдів євро для допомоги постраждалим від спалаху китайського коронавірусу країнам

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на BBC, кошти розподілять між бідними країнами і країнами зі слабкими системами охорони здоров'я, які постраждали від спалаху коронавірусу COVID-19.

Також у Фонді заявили, що поширення коронавірусу країнами світу анулювало очікування більш значного економічного зростання в 2020 році, а також призведе до сильного уповільнення глобального приросту виробництва в 2020 році.

Як зазначається, приріст виробництва буде найповільніший після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, станом на 4 березня кількість жертв коронавірусу у всьому світі сягнула 3198 осіб, 2871 з них - на території материкового Китаю. При цьому загальна кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисячі.

3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

ВООЗ прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом.