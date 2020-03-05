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Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
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05 марта 2020, 15:44 7

Коронавирус в мире: МВФ выделил пострадавшим странам 50 млрд евро

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05 марта 2020, 15:44 7
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Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки китайского коронавируса странам
Фото: kyivpost.com
Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 миллиардов евро для помощи пострадавшим от вспышки китайского коронавируса странам

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на BBC, деньги распределят между бедными странами и странами со слабыми системами здравоохранения, которые пострадали от вспышки коронавируса COVID-19.
Также в Фонде заявили, что распространение коронавируса странами мира аннулировало ожидания более значительного экономического роста в 2020 году, а также приведет к сильному замедлению глобального прироста производства в 2020 году.

Как отмечается, прирост производства будет самый медленный после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, по состоянию на 4 марта количество жертв коронавируса во всем мире достигло 3198 человек, 2871 из них - на территории материкового Китая. При этом общее количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысячи.

3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом.


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