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03 березня 2020, 12:21 10

Ринок землі: Рада розглянула вже дві тисячі правок

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03 березня 2020, 12:21 10
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Станом на полудень 3 березня Верховна рада України розглянула вже дві тисячі дві правки до другого читання до законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"
Фото: iportal.rada.gov.ua
Станом на полудень 3 березня Верховна рада України розглянула вже дві тисячі дві правки до другого читання до законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт парламенту.

Як відомо, всього в документі 4018 правок. Таким чином, народні депутати пройшли вже майже половину поправок (49,8%).

Нагадаємо, станом на 21 лютого Верховна Рада розглянула понад півтори тисячі правок до закону про ринок землі.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.


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