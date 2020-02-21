Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок
Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок
Як передає RegioNews, зокрема, парламент розглянув 1505 правок (37%).
Як відомо, всього до документу додається 4018 правок.
Нагадаємо, за станом на 20 лютого ВРУ розглянула 1193 (29,7%) правки до другого читання законопроекту про ринок землі.
13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.
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