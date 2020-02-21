14:42  21 лютого
Під парламентом мітингують шахтарі
14:22  21 лютого
Путін хоче домовитися з Зеленським про покращення стосунків
13:27  21 лютого
Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2020, 13:27 8

Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі

Читайте также
на русском языке
21 лютого 2020, 13:27 8
Читайте также на русском языке
Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок
Фото: rada.gov.ua
Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок

Як передає RegioNews, зокрема, парламент розглянув 1505 правок (37%).

Як відомо, всього до документу додається 4018 правок.

Нагадаємо, за станом на 20 лютого ВРУ розглянула 1193 (29,7%) правки до другого читання законопроекту про ринок землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.


закон правки Верховная Рада рынок земли
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Останні Популярні
Алекс Сказкін
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Всі блоги »
Іспит для антикорсуду. Хто зливає "справу Кістіона"
21 лютого 2020, 13:40
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Сопель Ігор Михайлович
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Всі досьє »