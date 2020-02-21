Рада розглянула 37% правок до закону про ринок землі

Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок

Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 21 лютого, Верховна Рада продовжила розглядати поправки до закону про ринок землі. До обіду народні депутати встигнули розглянути більше полутора тисячі правок

Як передає RegioNews, зокрема, парламент розглянув 1505 правок (37%). Як відомо, всього до документу додається 4018 правок. Нагадаємо, за станом на 20 лютого ВРУ розглянула 1193 (29,7%) правки до другого читання законопроекту про ринок землі. 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року. 6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

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