Рынок земли: Рада рассмотрела уже две тысячи правок

По состоянию на полдень 3 марта Верховная рада Украины рассмотрела уже две тысячи две правки ко второму чтению к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"

Фото: iportal.rada.gov.ua

По состоянию на полдень 3 марта Верховная рада Украины рассмотрела уже две тысячи две правки ко второму чтению к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента. Как известно, всего в документе 4018 правок. Таким образом, народные депутаты прошли уже почти половину поправок (49,8%). Напомним, по состоянию на 21 февраля Верховная Рада рассмотрела более полутора тысячи правок к закону о рынке земли. 6 февраля ВР начала рассматривать правки к законопроекту о рынке земли. 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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