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06 жовтня 2026, 17:26

Наказав ударити "Калібрами" по Києву: командувачу Чорноморського флоту РФ оголосили підозру

06 жовтня 2026, 17:26
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Київська міська прокуратура та СБУ заочно повідомили про підозру 55-річному командувачу Чорноморського флоту ВМФ РФ, якого слідство вважає відповідальним за наказ завдати ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він наказав застосувати щонайменше 10 крилатих ракет морського базування "Калібр".

За даними правоохоронців, підозрюваний — уродженець Севастополя, громадянин Росії. Пуски ракет здійснювалися з підводних і надводних кораблів Чорноморського флоту РФ, які перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря.

Частина ракет уразила цивільні об’єкти в Києві. Зокрема, одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сальського у Шевченківському районі столиці. Внаслідок удару був повністю зруйнований четвертий під’їзд будинку.

За даними слідства, загинули 13 мешканців будинку, серед них п’ятеро дітей. Це двоє братів і сестер віком 8 та 10 років, брат і сестра 8 та 14 років, а також 17-річна дівчина.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний усвідомлював цивільний статус житлового будинку та його захист відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Водночас, за версією слідства, будинок був атакований попри те, що не міг бути законною військовою ціллю.

Під час атаки по столиці застосували крилату ракету "Калібр". За даними слідства, точність її влучання може становити до 20 метрів.

Дії командувача Чорноморського флоту ВМФ РФ кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, передбачене міжнародними договорами, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з умисним убивством. Йому інкримінують частину 2 статті 28 та частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Підозру командувачу Чорноморського флоту РФ оголосили заочно.

Нагадаємо, що раніше українські правоохоронці ідентифікували російського генерала, який командував ракетним ударом по медичному корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Йому заочно оголосили йому про підозру.

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила, що росіяни вдарили по лікарні "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Згодом СБУ отримала нові докази – на місці трагедії виявили уламок двигуна цієї ракети.

Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 зазнали поранень. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.

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