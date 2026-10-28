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28 жовтня 2026, 07:04

Атака на Харків: серед п'ятьох поранених – 4-річна дитина, спалахнула пожежа

28 жовтня 2026, 07:04
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Фото: ДСНС Харківщини
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Уночі російські війська атакували Основ'янський район Харкова реактивним безпілотником. Поранено п'ятьох мирних жителів, серед яких – 4-річна дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Удар спричинив масштабну пожежу площею 2500 кв. м. Вогонь охопив двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватний будинок, господарські споруди та виробничі приміщення.

Також пошкоджено сусідні багатоповерхівки, гаражі й автомобілі.

Рятувальники ДСНС спільно з поліцією, медиками, волонтерами та комунальними службами ліквідовують наслідки атаки.

Роботи тривають в умовах загрози повторних ударів.

Нагадаємо, впродовж 27 жовтня російські війська понад 30 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

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