В Донецкой области расширили принудительную эвакуацию детей в Краматорске

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В Краматорске Донецкой области была расширена зона обязательной принудительной эвакуации детей с отдельных территорий города. Решение касается 130 улиц и других объектов. Детей будут эвакуировать в сопровождении родителей, заменяющих их лиц или законных представителей

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает RegioNews .

"Расширяем зону обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорска. Эвакуацию будут проводить в сопровождении родителей, заменяющих их лиц или законных представителей", — сообщил Вадим Филашкин.

К эвакуационным мерам привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

По словам главы ОВА, людей будут сопровождать на всех этапах эвакуации — от выезда до приемного пункта и последующего размещения в более безопасных регионах.

Филашкин подчеркнул, что ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому промедление с выездом создает дополнительные риски, особенно для детей. Он призвал родителей не откладывать эвакуацию.

Решение приняли, чтобы обезопасить детей и не допустить новых жертв из-за российских обстрелов.

Напомним, что в Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации детей принудительным способом. Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой общин.