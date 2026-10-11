На Донеччині через російські удари загинула людина, ще 4 поранені
У Донецькій області внаслідок російських ударів 10 жовтня загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Російські війська атакували Краматорськ, Слов’янськ і Привілля
Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.
За минулу добу правоохоронці зафіксували 1521 обстріл по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.
У Краматорську російські війська атакували безпілотниками та двома авіабомбами КАБ-250. Унаслідок удару травмувалися двоє людей.
На Слов’янськ росіяни спрямували безпілотники. Унаслідок атаки загинув цивільний житель.
У Привіллі російський FPV-дрон пошкодив цивільний автомобіль. Одна людина зазнала поранень.
Нагадаємо, що у ночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.