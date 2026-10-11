В Донецкой области из-за российских ударов погиб человек, еще 4 ранены

Фото: Нацполиция

В Донецкой области в результате российских ударов 10 октября погиб один человек, еще четверо получили ранения. Российские войска атаковали Краматорск, Славянск и Привилегию

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews .

За минувшие сутки правоохранители зафиксировали 1521 обстрел по линии фронта и жилому сектору Донбасса.

В Краматорске российские войска атаковали беспилотниками и двумя авиабомбами КАБ-250. В результате удара травмировались два человека.

В Славянск россияне направили беспилотники. В результате атаки погиб гражданский житель.

В Привилле российский FPV-дрон повредил гражданский автомобиль. Один человек получил ранения.

Напомним, что ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.