Бойовики "Востока" катували волонтерку на Донеччині: їм повідомили про підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру громадянам Росії — учасникам незаконного збройного формування "Восток" так званої "днр". Їм інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням під час міжнародного збройного конфлікту

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, йдеться про події серпня 2014 року на тимчасово окупованій території Донеччини. Бойовики незаконного збройного формування затримали місцеву жительку, яка займалася волонтерською діяльністю.

Жінку незаконно утримували у захоплених приміщеннях у Ясинуватій та Донецьку. За даними слідства, під час перебування там її допитували, застосовували до неї фізичне та психологічне насильство.

25 серпня 2014 року потерпілу насильно доставили до одного з транспортних вузлів Донецька.

Там, як встановило слідство, підозрювані прив’язали жінку до стовпа та повісили на неї табличку з написом: "Она убивает наших детей, агент карателей".

Після цього жінку залишили у такому стані в громадському місці. Перехожі били її, ображали та погрожували.

Крім того, за даними правоохоронців, двоє учасників НЗФ "Восток" завдавали потерпілій численних ударів. Один із них також погрожував їй сексуальним насильством.

Унаслідок таких дій жінка зазнала значних фізичних і психологічних страждань.

2 жовтня 2026 року прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили громадянам РФ про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням під час міжнародного збройного конфлікту.

Зокрема, у липні цього року жінка змушувала дитину стояти колінами на гречку з піднятими руками та била його. Наразі всіх дітей вилучили й після медогляду перевели до патронатної сім'ї, загрози їхньому життю та здоров'ю немає.