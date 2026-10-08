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08 октября 2026, 22:37

Боевики "Востока" пытали волонтер на Донбассе: им сообщили о подозрении

08 октября 2026, 22:37
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении гражданам России - участникам незаконного вооруженного формирования "Восток" так называемой "ДНР". Им инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением во время международного вооруженного конфликта

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, речь идет о событиях августа 2014 года на временно оккупированной территории Донбасса. Боевики незаконного вооруженного формирования задержали местную жительницу, занимавшуюся волонтерской деятельностью.

Женщину незаконно содержали в захваченных помещениях в Ясиноватой и Донецке. По данным следствия, во время пребывания ее допрашивали, применяли к ней физическое и психологическое насилие.

25 августа 2014 года пострадавшую насильственно доставили в один из транспортных узлов Донецка.

Там, как установило следствие, подозреваемые привязали женщину к столбу и повесили на нее табличку с надписью: "Она убивает наших детей, агент карателей".

После этого женщину оставили в таком состоянии в общественном месте. Прохожие избивали ее, оскорбляли и угрожали.

Кроме того, по данным правоохранителей, двое участников НЗФ "Восток" наносили потерпевшей многочисленные удары. Один из них также угрожал ей сексуальным насилием.

В результате таких действий женщина испытала значительные физические и психологические страдания.

2 октября 2026 года прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили гражданам РФ о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с гражданским населением во время международного вооруженного конфликта.

В частности, в июле этого года женщина заставляла ребенка стоять коленями на гречку с поднятыми руками и избивала его. Всех детей изъяли и после медосмотра перевели в патронатную семью, угрозы их жизни и здоровью нет.

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