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22 вересня 2026, 19:58

На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє цивільних і семеро постраждали

22 вересня 2026, 19:58
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Фото ілюстративне
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Упродовж 22 вересня 2026 року російські військові атакували населені пункти Херсонської області реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та сімох поранених

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 09:00 російські військові за допомогою дрона атакували Микільське. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік.

Ще одна смертельна атака сталася близько 13:10 у селищі Нововоронцовка. Російські військові застосували безпілотник, унаслідок чого загинув 63-річний чоловік.

У Херсоні внаслідок артилерійських обстрілів та атак безпілотниками поранення дістали шестеро людей. Ще одна людина постраждала через атаку російського БпЛА у Бериславі.

Внаслідок російських атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також службовий і легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що російські військові вдень 22 вересня атакували безпілотником легковий автомобіль у селищі Нововоронцовка на Херсонщині. Внаслідок удару загинув 63-річний чоловік.

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