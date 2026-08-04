Росіяни вдарили ракетами по передмістю Одеси: поцілили по людному місцю біля ринку
У вівторок, 4 серпня, російські військові завдали ракетного удару по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок удару є пошкодження цивільної інфраструктури.
На місці працюють екстрені служби.
Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, російські війська атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одеської області в ніч на 4 серпня. Через ворожу атаку зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Постраждали дві людини.
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
На Київщині жінка загинула під колесами потяга
04 серпня 2026, 13:55У прифронтових регіонах облаштували ще 215 км антидронового захисту
04 серпня 2026, 13:40У Києві 49-річна жінка через ревнощі підпалила двері сусідці
04 серпня 2026, 13:19Росіяни вдарили по центру Краматорська: кількість поранених зросла до 21
04 серпня 2026, 12:59На Вінниччині затримали організаторів нелегального переправлення за кордон за $10 тисяч
04 серпня 2026, 12:50У Прилуках поліцейську засудили до 8 років за загибель 6-річної дитини в ДТП
04 серпня 2026, 12:38На Київщині рятувальники витягли зі ставка тіло чоловіка
04 серпня 2026, 12:33На Львівщині військовий вкусив поліцейського: отримав понад сім років ув'язнення
04 серпня 2026, 12:21Ворог скинув дві авіабомби на центр Краматорська: поранені чотири людини
04 серпня 2026, 12:08РФ заманює військових на "побачення", щоб убити: СБУ зірвала понад 50 замахів
04 серпня 2026, 11:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі блоги »