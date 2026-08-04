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04 серпня 2026, 11:37

Росіяни атакували Чернігівщину: є поранені, горіли підприємства та інфраструктура

04 серпня 2026, 11:37
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Фото: Національна поліція
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Російські війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Чернігівської області. Унаслідок атак є поранені, пошкоджені підприємства, поштові об'єкти та транспорт

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У понеділок, 3 серпня, ворог завдав масованих ударів по Чернігову. Зафіксовані влучання на території підприємств – поранення отримали двоє чоловіків. Також близько 15:20 через атаку по місту постраждала жінка, пошкоджено легковий автомобіль.

У Прилуках внаслідок російських ударів виникли пожежі на об’єктах інфраструктури. Горіла будівля поштового об’єкта, а на іншій локації – складська будівля та вантажівки. Близько 23:00 через чергову атаку загорілися бензовози та цистерни.

У Новгород-Сіверському районі російські безпілотники влучили по деревообробному підприємству, поштовій інфраструктурі та автомобілях місцевих жителів.

За фактами обстрілів слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах вночі 4 серпня. Загинули дві дитини та літня жінка. Внаслідок атаки російських військ на інфраструктуру Сумської області сталося масштабне аварійне знеструмлення споживачів.

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Чернігівська область війна російська армія пожежа пошкодження поліція
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