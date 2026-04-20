СБУ завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо агентки РФ, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині. На замовлення росіян дівчина коригувала обстріли Краматорська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, російські спецслужбісти завербували 16-річну дівчину через Telegram-канали для знайомств. Завданням фігурантки було відстежувати та фотографувати місця дислокації українських військових і техніки в Краматорську, по яких ворог планував удари авіабомбами.

Правоохоронці задокументували, як дівчина намагалася виявити та позначити на картах позиції української ППО. Агентку затримали вдома, коли вона готувала черговий звіт для російського куратора. Під час обшуку в неї вилучили смартфон із доказами шпигунства.

Агентка обвинувачується за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Враховуючи вік обвинуваченої, їй загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

