СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении агента РФ, которую СБУ в январе этого года разоблачила в Донецкой области. По заказу россиян девушка корректировала обстрелы Краматорска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали 16-летнюю девушку через Telegram-каналы для знакомств. Задачей фигурантки было отслеживать и фотографировать места дислокации украинских военных и техники в Краматорске, по которым враг планировал удары авиабомбами.

Правоохранители задокументировали, как девушка пыталась выявить и обозначить на картах позиции украинской ПВО. Агента задержали дома, когда она готовила очередной отчет для российского куратора. Во время обыска у нее изъяли смартфон с доказательствами шпионства.

Агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Учитывая возраст обвиняемой, ей грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

