На Буковині чоловік працював на росіян та закликав їх бити по Україні

На Буковині судили російського агента. Він коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік ховався від військової служби та публікував прокремлівські коментарі в соціальніх мережах. У цих дописах він виправдовував воєнні злочини росіян. Після вербування чоловік обходив обласний центр, щоб відстежити і передати окупантам геолокації об’єктів, які, на його думку, могли бути задіяні для потреб Сил оборони.

Агент фотографував периметри потенційних "цілей", а потім передавав дані росіянам через чат-бот російських спецслужб. Чоловік також поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі. Зокрема, він схвалював комбіновану атаку рашистів по Чернівцях у липні 2025 року.

Суд визнав його винним у державній зраді. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

