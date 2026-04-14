20:19  14 квітня
Внаслідок російської атаки на Черкаси загинув 8-річний хлопчик
16:40  14 квітня
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14:58  14 квітня
На Рівненщині зник зірковий олень Борис
14 квітня 2026, 23:15

На Буковині чоловік працював на росіян та закликав їх бити по Україні

14 квітня 2026, 23:15
На Буковині судили російського агента. Він коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що чоловік ховався від військової служби та публікував прокремлівські коментарі в соціальніх мережах. У цих дописах він виправдовував воєнні злочини росіян. Після вербування чоловік обходив обласний центр, щоб відстежити і передати окупантам геолокації об’єктів, які, на його думку, могли бути задіяні для потреб Сил оборони.

Агент фотографував периметри потенційних "цілей", а потім передавав дані росіянам через чат-бот російських спецслужб. Чоловік також поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі. Зокрема, він схвалював комбіновану атаку рашистів по Чернівцях у липні 2025 року.

Суд визнав його винним у державній зраді. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

коригувальник агент рф СБУ Чернівецька область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
РФ вдарила КАБами по Харківщині, постраждала жінка
14 квітня 2026, 22:47
У Харкові швачку поставили на військовий облік як медсестру: ТЦК відмовився виправити це
14 квітня 2026, 22:45
Що насправді відбувається у Прилуцькому РТЦК?
14 квітня 2026, 22:25
Телеведучий Олександр Педан під час війни придбав 2 авто та 2 квартири у Києві
14 квітня 2026, 21:59
Російські військові активізувались на Сумщині
14 квітня 2026, 21:33
На Полтавщині за 4 тисячі доларів "продавали" свободу від військової служби
14 квітня 2026, 21:25
В Ірпені водій збив дитину на пішохідному переході
14 квітня 2026, 21:12
На Полтавщині знайшли мертвим підлітка
14 квітня 2026, 20:55
На Рівненщині аферисти обчистили рахунки місцевих: поліція б'є на сполох
14 квітня 2026, 20:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
