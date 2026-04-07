07 квітня 2026, 17:56

Остання ТЕС під контролем України на Донеччині зупинила роботу через обстріли

Фото: з відкритих джерел
Слов'янська теплоелектростанція у місті Миколаївка на Донеччині 6 квітня припинила роботу через загострення безпекової ситуації внаслідок ворожих атак

Про це повідомили у ДТЕК, висловивши підтримку колегам із "Донбасенерго", передає RegioNews.

У ДТЕК зазначили, що добре розуміють труднощі енергетиків, адже раніше самі втратили Курахівську ТЕС. Водночас наголосили, що пріоритетом залишається збереження життя працівників.

За даними місцевих джерел, станцію було фактично зупинено ще 30 березня через погіршення безпекової ситуації. Це була остання теплоелектростанція регіону, що працювала під контролем України.

Рішення про зупинку енергоблоку ухвалили відповідно до розпорядження керівництва ПАТ "Донбасенерго". Частина персоналу залишиться на об’єкті, щоб забезпечувати транзит електроенергії, подачу питної води для місцевих мешканців та використання охолоджувального водосховища для господарських потреб.

Нагадаємо, СБУ затримала на Харківщині російського інформатора. Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки РФ по одній з найбільших теплових електростанцій України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

06 квітня 2026
