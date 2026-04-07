Проїзд у Києві може подорожчати: влада готує нові тарифи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві готуються до можливого перегляду вартості проїзду в громадському транспорті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, відповідне доручення підготувати економічне обґрунтування отримали профільні департаменти після звернень структур КМДА та профспілок транспортних підприємств.

Зокрема, Департаментам економіки та транспорту доручено провести розрахунки, які визначать економічно обґрунтований тариф. Наразі вартість проїзду у столиці залишається найнижчою в Україні і не змінювалася з 2018 року.

У міській владі зазначають, що на необхідність перегляду тарифів вплинули зростання цін на:

пальне,

електроенергію,

витратні матеріали,

логістику.

Крім того, громадський транспорт Києва залишається дотаційним – цього року на його підтримку передбачено близько 12 млрд грн з бюджету.

Також держава не в повному обсязі компенсує місту витрати за перевезення пільгових категорій пасажирів, що щороку коштує бюджету столиці сотні мільйонів гривень.

Кличко наголосив, зменшення дотацій на транспорт дозволить спрямувати частину коштів, зокрема, на підготовку до наступного опалювального сезону та заходи з енергостійкості міста.

Нагадаємо, на початку лютого в Києві значно подорожчав проїзд у приміських маршрутках. Вартість квитка зросла на 15-20 гривень. Оголошення про нові ціни з'явилися в салонах автобусів. Перевізники пояснюють це рішення економічними причинами.