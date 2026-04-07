Російський олігарх і "ядерка": коли істерія перетворюється на загрозу

3 квітня російський "православний" олігарх Малофєєв оприлюднив заклик нанести по Україні ядерний удар. Цей послідовник російської церкви усе продумав

Фото: Facebook/Ihor Lutsenko

Українців, котрих він називає "росіянами", хоче спочатку попередити, а потім розбомбити атомними зарядами визначеної потужності, далі вішати і розстрілювати публічно. А в наступні десятиліття – примусити дякувати за бомбардування і страти.

Попри весь цей люджерський пафос – цей матеріал не що інше, як істерика і тривога. Малофеєв, автор геноциду українців, визнав, що його справа зайшла в глухий кут, і п'ятою точкою відчуває, що навколо нього згущаються хмари. Нагадаю, саме Малофеєв фінансував початок російського вторгнення на Донбас.

Гіркін, крім усього – його найманець та ідеологічний побратим. Гіркіна Малофеєв хвалив за убивства українців, про що є перехоплення дзвінків. Так от, ця вся заварена Малофеєвим кривава каша щось уже погано йому смакує. Двічі (!) він згадує у своїй публікації Штілермана, засновника української компанії FirePoint.

Мовляв, Шітлерман сконструював або от-от сконструює ракети, котрі стануть дзеркальною відповіддю на російський ракетний потенціал. Власне, остання (перед атомною бомбою) військова перевага РФ над нами ось-ось щезне. Малофеєв трактує це як факт, котрий свідчить про те, що російська агресія застрягла і тепер сама його батьківщина – у небезпеці тотальних ударів. Тому – ядерка і тільки ядерка, вважає цей "християнин" і патріот.

Слід визнати обґрунтованість настрою недолюдка. Нинішня РФ нездатна здолати Україну звичайним військовим шляхом. Це вже зрозуміло навіть найтемнішому зет-блогеру. В РФ не вистачає людей, уже знову почалася мобілізація, поки що прихована. Від якої буде, сподіваємося, більше шкоди Москві, аніж користі.

Бо хоча і пересічні росіяни хочуть бачити нас у домовині, але не настільки сильно, щоб самим у цю домовину потрапити. Інтернет відключають, і це єднає у невдоволенні як глибинний народ, так і турбопатріотів. Грошей гасити пожежу протестних настроїв все менше, Усть-Луга горить щоночі і не експортує належні обсяги. Фронт стоїть, хоча росіяни витрачають на штурми своїх солдатів більше, ніж мобілізовують. Воєнна авантюра прямує до невдачі.

А далі маячить політична криза. І, хто знає, може наступники із великим задоволенням розділять між собою статки Малофеєва, а самого ініціативного бузувіра відішлють "Новою поштою" в Гаагу або навіть у Київ. Того він зараз і закликає до негайного ядерного апокаліпсису.