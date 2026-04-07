Три місяці з батарейкою у стравоході: у Львові врятували дворічну дівчинку

У Львові дитячі хірурги врятували дворічну дівчинку, у стравоході якої протягом трьох місяців застрягла літієва батарейка

Про це повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая, передає RegioNews.

Батьки помітили проблеми у дитини ще наприкінці осені: дівчинка не могла нормально ковтати та їсти тверду їжу. Попри звернення до лікарів, сторонній предмет у стравоході спершу не виявили – лікували можливу інфекцію та знеболювали дитину.

З початком весни з'явилися нові симптоми – блювання, відмова від їжі, покашлювання та свистяче дихання.

Додаткове обстеження, включно з рентгеном, нарешті показало причину – у першому фізіологічному звуженні стравоходу міцно застрягла кругла батарейка діаметром 2,5 см.

Дитячі хірурги провели операцію обережно, використовуючи ларингоскоп і спеціальні інструменти, та успішно видалили сторонній предмет без ускладнень.

Зараз стан дівчинки стабільний, проте медики продовжують стежити за можливим звуженням стравоходу – одним із найпоширеніших ускладнень після тривалого перебування стороннього тіла.

Нагадаємо, у Івано-Франківській лікарні врятували 7-річного хлопчика, який проковтнув батарейку. Дитина надійшла до медзакладу у грудні 2025 року у критичному стані, і після низки складних операцій була виписана додому у задовільному стані вже після Нового року