Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл
07 квітня 2026, 10:14

Парадокс сили: як сучасні війни доводять неспроможність великих армій

Здається, що світ стає все менш безпечним і загалом наближається до грані глобальної війни. Але парадоксальним способом може статися навпаки. Дві великі війни доводять, що сильніша держава не може перемогти й нав’язати свою волю воєнним шляхом
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Ми звикли глузувати над недолугістю російської воєнної машини, але це наш психологічний захисний механізм: об'єктивно на старті повномасштабної війни російська перевага була грандіозною. І попри те, за 4 роки воєнним шляхом росія не досягла жодної стратегічної цілі. Передусім недосяжною залишається головна ціль – позбавити Україну суверенітету через нав'язані обмеження та маріонетковий уряд.

Ще більший розрив у спроможностях ми бачимо в іранській війні. Американська воєнна машина не просто є найсильнішою на планеті – вона переважає десятки інших, разом узятих. І попри те, Америка далека від досягнення стратегічних цілей, передусім щодо зміни режиму на такий, з яким можна було би домовлятися. Вбивство десятків високопосадовців призвело до того, що влада перейшла до ще менш договороспроможних. А обіцяні атаки на цивільну інфраструктуру поставлять США в один ряд із росією й остаточно позбавлять союзників як зовні, так і всередині Ірану.

Так само це працює у зворотньому напрямку. Хоч би скільки шкоди Україна завдала російській економіці, це не призведе до зміни російської політики, хіба що до припинення війни через неспроможність її вести – аж до того моменту, поки накопичення ресурсів не дасть можливість її поновити. Перемога можлива лише в разі глибоких політичних змін на кшталт розвалу й формування нових незалежних держав – але цього не досягти воєнними методами.

Отже, Тайвань нині може почуватися у більшій безпеці, ніж раніше (звичайно, за умов активної підготовки до оборони). Пекіну не потрібна розбомблена скеля, їм потрібен високотехнологічний Тайвань, щоб ним володіти.

Гонка озброєнь, яка нині починається у світі, парадоксальним способом може призвести до того, що війн більше не буде: потенційні агресори бачитимуть ціну війни та реалістично оцінюватимуть (низькі) перспективи досягнення стратегічних цілей воєнним шляхом. Хіба що жертвами стануть ті, хто обере шлях пацифізму й не готуватиметься до війни, залишившись незахищеним і ставши наочним прикладом принципу "хочеш миру – готуйся до війни" (у дужках зазначу, що в Україні ще й нині, на 15 році протистояння, є ті, хто цього принципу не розуміє). А найкраще повчитися цьому в озброєної до зубів і завжди готової до тотальної оборони Швейцарії.

Але ж протистояння держав нікуди не подінеться. Це означає, що війна все більше переходитиме в когнітивний домен – туди, де полем бою є свідомість. Дуже мало країн сьогодні активно працюють у цьому домені, і, на жаль, наш ворог якраз серед найсильніших й найдосвідченіших. Нас рятує поки що їхня традиційна криворукість, а зовсім не наша спроможність захищатися і тим більше не наша спроможність завдати удару у відповідь.

Я писав неодноразово, що у 2014 році росія могла досягти без війни набагато більшого, ніж збройними силами. Російські гроші, російська культура та російська агентура могли з часом виправити відхилення України в бік Європи та демократії. Врешті, подивіться на Грузію – характерна для 2014 року фраза "чому Грузії вдалося" нині звучить насмішкою. Воєнним шляхом росія захопила дві невеликі грузинські автономії, а невоєнним – всю країну. До речі, окремішність грузинської мови не завадила: завжди знайдеться достатньо колаборантів. Так само й Білорусь впала до рук Москви без війни.

Якщо свідомість стає полем битви – треба навчитися тут оборонятися й наступати. Треба вивчити свої вразливості й усунути їх (вже тільки лінивий не написав, що "протидія дезінформації" є хибною концепцією, бо брехня обійде пів світу, поки правда взує черевики). Треба вивчити вразливості нинішнього й можливих майбутніх ворогів. Треба розвинути оборонні й наступальні спроможності – і це може виявитися зовсім не тим, про що ви думаєте.

Війна є продовженням політики іншими засобами, казав Клаузевіц. Нині політика стає продовженням війни іншими засобами.

Але за зупинку таких війн не дають Нобелівську премію миру.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Атаки по адмінбудівлях на Чернігівщині: виникли пожежі, є поранені
07 квітня 2026, 11:40
11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні
07 квітня 2026, 11:30
Через ворожі атаки на Запорізький район отримали поранення дві людини
07 квітня 2026, 11:23
Удар по маршрутці у Нікополі: кількість поранених збільшилась
07 квітня 2026, 11:04
Росіяни атакували Прилуки на Чернігівщині: горить мерія
07 квітня 2026, 10:53
Через обстріли РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 8 областях – Міненерго
07 квітня 2026, 10:41
На Київщині у вогні загинула жінка
07 квітня 2026, 10:30
Шпигував для ФСБ та ГРУ: на Дніпропетровщині затримали співробітника оборонного заводу
07 квітня 2026, 10:26
Росіяни завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі на Чернігівщині
07 квітня 2026, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
