Обмеження світла на 8 квітня: в Укренерго попередили українців

В Україні в середу, 8 квітня, знову будуть діяти погодинні обмеження потужності. Енергетики попередили про графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

За словами енергетиків, 8 квітня в усіх регіонах будуть діяти графіки обмеження потужності. Йдеться про промислових споживачів. Обмеження будуть діяти з 7:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00.

Причина цих обмежень – наслідки ворожих атак на енергообʼєкти.

При цьому енергетики попереджають, що ситуація може змінюватись протягом дня. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, раніше у Києві запроваджували екстрені відключення світла. Це зумовлено російськими обстрілами та складною ситуацією в енергосистемі.