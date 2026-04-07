Обмеження світла на 8 квітня: в Укренерго попередили українців
В Україні в середу, 8 квітня, знову будуть діяти погодинні обмеження потужності. Енергетики попередили про графіки
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
За словами енергетиків, 8 квітня в усіх регіонах будуть діяти графіки обмеження потужності. Йдеться про промислових споживачів. Обмеження будуть діяти з 7:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00.
Причина цих обмежень – наслідки ворожих атак на енергообʼєкти.
При цьому енергетики попереджають, що ситуація може змінюватись протягом дня. Тому важливо стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, раніше у Києві запроваджували екстрені відключення світла. Це зумовлено російськими обстрілами та складною ситуацією в енергосистемі.
