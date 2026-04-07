Вбивство Ігоря Комарова на Балі: детектив пояснив, навіщо злочинцям була наруга над тілом

Фото з відкритих джерел

Українець Ігор Комаров був жорстоко убитий на Балі. Детектив розповів, чому в цьому випадку злочин був настільки жорстокий

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передає RegioNews.

Правоохоронці на Балі знайшли рештки з, ймовірно, частинами тіла. Детектив пояснив, чому у випадку з Ігорем Комаровим злочинці вирішили діяти настільки жорстоко: не лише вбити його, але й вчинити наругу над тілом.

"Зазвичай вбивають жертву тільки в тому випадку, якщо вона впізнала будь-кого зі своїх викрадачів, або здогадалася про замовника злочину. У цьому випадку людина перетворюється з цінного активу на небезпечного свідка, і для зловмисників, тим більше тих, хто за ними стоїть, – це неприйнятний ризик", - каже детектив.

Він також зазначив, що наруга над тілом злочинцям, скоріше за все, була потрібна, щоб приховати тіло. Завдяки цьому у злочинців було більше часу та шансів втекти. Якби не сезон дощів та потужні потоки води, можливо, правда була б досі невідома.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

Кульмінацією злочину стало перевезення великих пакунків, імовірно з частинами тіла, у районі Джаньяр 22 лютого. Згодом рештки були знайдені на узбережжі Сукаваті.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.