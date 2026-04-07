Атака на Прилуки: постраждало 15 людей, серед них неповнолітня дівчина

Фото: Національна поліція

У Прилуках на Чернігівщині кількість постраждалих унаслідок атаки РФ зросла до 15 людей, серед них – неповнолітня

Про це повідомила поліція області.

"Станом на 17:30 відомо про 15 постраждалих громадян у Прилуках, серед них - неповнолітня дівчина", – поінформували правоохоронці.

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що серед поранених – 11 жінок і 4 чоловіки. Сімох людей госпіталізували, трьох із них доправили до обласної лікарні. Решті надали допомогу амбулаторно. Одна жінка у важкому стані, решта пацієнтів стабільні.

Нагадаємо, зранку 7 квітня військові РФ атакували адмінбудівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів виникли пожежі. Для ліквідації наслідків були задіяні рятувальники ДСНС та всі відповідні служби.