07 квітня 2026, 19:55

Розкрадання донатів на мільйони: естонська ГО подала позов проти компанії, пов'язаної із ексзаступником Садового

Естонська громадська організація "СЛава Україні" подала позов на понад 38 мільйонів гривень. Йдеться про справу щодо розкрадання донатів

Про це повідомляє колишній член правління організації та її ліквідатор Ільмар Рааг, передає RegioNews.

Він пояснив, що позов стосується грошей, які передавали в Україну через фонд Геннадія Васьківа. Організація вимагає компенсувати близько 18 мільйонів гривень збитків, а також майже 20 мільйонів гривень репутаційної шкоди.

Відомо щонайменше про кілька епізодів імовірного нецільового використання пожертв упродовж 2023–2025 років. За словами Ільмара Раага, частину коштів естонських донорів могли спрямувати на проєкти в Україні з подальшим виведенням прибутку через компанію IC Construction. Всі відшкодовані гроші хочуть перерахувати на офіційний рахунок для підтримки ЗСУ.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що цивільний позов подали представники благодійної організації в Україні. 8 квітня відбудеться судове засідання по справі.

Що передувало

У 2023 році стався скандал навколо естонської організації MTÜ Slava Ukraini. Тоді очільницю, естонську депутатку Йоганну-Марію Лехтме, запідозрили у можливій розтраті близько 1,5 млн євро. Гроші були перераховані перераховані львівській компанії IC Construction.

За даними слідства, ця компанія пов’язана з колишнім заступником міського голови Львова Геннадієм Васьківим. Правоохоронці вважають, що саме через неї могли виводити кошти благодійників. За версією слідства, частину пожертв могли привласнювати через завищення вартості товарів і перекази на підконтрольні структури.

Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні ще 772 тисяч гривень від Європейського інвестиційного банку. Зараз він знаходиться за кордоном, куди виїхав під приводом перевезення гуманітарної допомоги та не повернувся. Йому інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі викрили заступника командира одного з батальйонів, який організував схему фальшивих "бойових" виплат бійцям і за півроку збагатився на понад 1 млн грн.

