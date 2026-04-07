Гроші чи дівчина: що стоїть за викраденням і вбивством Комарова на Балі

Єва Мішалова та Ігор Комаров. Фото: Instagram.com/yeva_mishalova

Правоохоронці розглядають версію, що викрадення та вбивство українця Ігоря Комарова на Балі могли бути пов'язані з дівчиною, яка перебувала разом із ним

Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів представник детективного агентства Focus Security Consulting and Investigations, передає RegioNews.

За його словами, поки тривають слідчі дії, остаточні висновки робити рано.

Водночас відомо, що один із підозрюваних був знайомий із подругою дівчини (ред. – йдеться про блогерку Єву Мішалову), яка перебувала з Комаровим. Через це він міг отримати інформацію про її майновий стан.

Серед основних версій слідства – викрадення з метою отримання викупу від заможних родичів або сім'ї дівчини. На користь цієї версії свідчать і слова самого Комарова в одному з оприлюднених відео, де він звертається до родини своєї подруги та обіцяє повернути гроші за викуп.

Хто така Єва Мішалова

Єва Мішалова – українська блогерка та інфлюенсерка з Дніпра, яка здобула популярність у соцмережах разом із сестрою-близнючкою Есті Роговою.

Вони ведуть спільний лайфстайл-блог у TikTok та Instagram, де розповідають про повсякденне життя, стосунки, сім'ю, віру та фінанси.

Блогерка народилася у єврейській родині та виросла в Дніпрі. Активно почала вести соцмережі у 2023 році, швидко зібравши сотні тисяч підписників.

Мішалова неодноразово опинялася в центрі скандалів через свої висловлювання та публікації, що викликали неоднозначну реакцію в мережі.

Також відома як дівчина українця Ігоря Комарова, якого викрали та вбили на Балі. Вона перебувала разом із ним на острові під час цих подій.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.