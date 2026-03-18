СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора. Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки РФ по одній з найбільших теплових електростанцій України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Завдання росіян виконував завербований мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Фігурант отримав доручення від куратора з РФ: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані агент збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому він зберігав зібрану для росіян інформацію.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора.

