12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
18 березня 2026, 12:23

Готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України: на Харківщині затримали російського агента

18 березня 2026, 12:23
Фото: СБУ
СБУ затримала на Харківщині ще одного російського інформатора. Він збирав дані для підготовки повторної повітряної атаки РФ по одній з найбільших теплових електростанцій України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Завдання росіян виконував завербований мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

Фігурант отримав доручення від куратора з РФ: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт.

Відповідні дані агент збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на початку його шпигунської активності в регіоні. Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, на якому він зберігав зібрану для росіян інформацію.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинних дій інформатора.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали російську агентку, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

Харківська область російські агенти СБУ затримання агент рф інформатор
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
