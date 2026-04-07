07 апреля 2026, 17:56

Последняя ТЭС под контролем Украины на Донетчине остановила работу из-за обстрелов

07 апреля 2026, 17:56
Славянская теплоэлектростанция в городе Николаевка Донецкой области 6 апреля прекратила работу из-за обострения ситуации безопасности в результате вражеских атак

Об этом сообщили в ДТЭК, выразив поддержку коллегам из "Донбассэнерго", передает RegioNews.

В ДТЭК отметили, что хорошо понимают трудности энергетиков, ведь раньше сами потеряли Кураховскую ТЭС. В то же время подчеркнули, что приоритетом остается сохранение жизни работников.

По данным местных источников, станция была фактически остановлена еще 30 марта из-за ухудшения ситуации безопасности. Это была последняя теплоэлектростанция региона, работавшая под контролем Украины.

Решение об остановке энергоблока было принято в соответствии с распоряжением руководства ПАО "Донбассэнерго". Часть персонала останется на объекте, чтобы обеспечить транзит электроэнергии, подачу питьевой воды для местных жителей и использование охлаждающего водохранилища для хозяйственных нужд.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области российского информатора. Он собирал данные для подготовки повторной воздушной атаки РФ по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
