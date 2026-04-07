Последняя ТЭС под контролем Украины на Донетчине остановила работу из-за обстрелов

Фото: из открытых источников

Об этом сообщили в ДТЭК, выразив поддержку коллегам из "Донбассэнерго", передает RegioNews.

В ДТЭК отметили, что хорошо понимают трудности энергетиков, ведь раньше сами потеряли Кураховскую ТЭС. В то же время подчеркнули, что приоритетом остается сохранение жизни работников.

По данным местных источников, станция была фактически остановлена еще 30 марта из-за ухудшения ситуации безопасности. Это была последняя теплоэлектростанция региона, работавшая под контролем Украины.

Решение об остановке энергоблока было принято в соответствии с распоряжением руководства ПАО "Донбассэнерго". Часть персонала останется на объекте, чтобы обеспечить транзит электроэнергии, подачу питьевой воды для местных жителей и использование охлаждающего водохранилища для хозяйственных нужд.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области российского информатора. Он собирал данные для подготовки повторной воздушной атаки РФ по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.