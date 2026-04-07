Холод повертається: в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг та нічні заморозки
Найближчими днями в Україні утримається прохолодна дощова погода, місцями прогнозують мокрий сніг та нічні заморозки до -3°
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, 8-10 квітня по всій країні пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
- 8 квітня: вдень 1-8° тепла, вночі на поверхні ґрунту та у північно-східних областях заморозки 0-3°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.
- 9-10 квітня: вдень 1-8° тепла, вночі 0-3° заморозків по всій країні, у західних, східних областях, а також Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Метеорологи закликають водіїв та пішоходів бути обережними через слизькі дороги та можливі заморозки вночі.
Нагадаємо, 19 березня у Карпатах на горі Піп Іван падав сніг а температура повітря опустилася до -8°С.
