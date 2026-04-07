Холод повертається: в Україні прогнозують дощ, мокрий сніг та нічні заморозки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими днями в Україні утримається прохолодна дощова погода, місцями прогнозують мокрий сніг та нічні заморозки до -3°

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, 8-10 квітня по всій країні пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

8 квітня: вдень 1-8° тепла, вночі на поверхні ґрунту та у північно-східних областях заморозки 0-3°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.

вдень 1-8° тепла, вночі на поверхні ґрунту та у північно-східних областях заморозки 0-3°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с. 9-10 квітня: вдень 1-8° тепла, вночі 0-3° заморозків по всій країні, у західних, східних областях, а також Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Метеорологи закликають водіїв та пішоходів бути обережними через слизькі дороги та можливі заморозки вночі.

Нагадаємо, 19 березня у Карпатах на горі Піп Іван падав сніг а температура повітря опустилася до -8°С.